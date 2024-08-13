Чемпион «Формулы-1» рассказал, как инструктировал сценариста фильма с Брэдом Питтом

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал, как оказывал помощь в создании фильма о Формуле-1 с Брэдом Питтом. На большие экраны картина выйдет в следующем году. Хэмилтон выступил одним из продюсеров киноленты.

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