Вышел трейлер LEGO-сериала по "Звездным войнам" с Джа-Джа Бинксом и Хэмиллом
Компания Disney+ представила новый трейлер мультсериала "LEGO Звёздные войны: Восстанови галактику" (LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy).
Шоу выходит в честь 25-летия коллаборации LEGO и "Звездных войн". Сюжет разворачивается вокруг мальчика по имени Сиг Гриблинг. Он нашел древнюю реликвию, способную переписывать реальность.
Герой его случайно активировал, и теперь ему надо найти способ вернуть всё на свои места. Ему на помощь придет таинственный забытый джедай.
Роли озвучили: Гейтен Матараццо, Марк Хэмилл и другие.
Премьера состоится 13 сентября на Disney+.