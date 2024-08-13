Вышел трейлер LEGO-сериала по «Звездным войнам» с Джа-Джа Бинксом

Компания Disney+ представила новый трейлер мультсериала "LEGO Звёздные войны: Восстанови галактику" (LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy).

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Шоу выходит в честь 25-летия коллаборации LEGO и "Звездных войн". Сюжет разворачивается вокруг мальчика по имени Сиг Гриблинг. Он нашел древнюю реликвию, способную переписывать реальность.

Герой его случайно активировал, и теперь ему надо найти способ вернуть всё на свои места. Ему на помощь придет таинственный забытый джедай.

Роли озвучили: Гейтен Матараццо, Марк Хэмилл и другие.

Премьера состоится 13 сентября на Disney+.