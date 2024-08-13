Кэмерон пообещал взяться за новые части «Аватара»

Знаменитый режиссер Джеймс Кэмерон пообещал снять четвертую и пятую части «Аватара», пишет The Hollywood Reporter. По его словам, кресло постановщика может занять другой человек только в том случае, если создателя «Титаника» собьет автобус.

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У меня полно энергии, мне нравится то, что я делаю. И они (сценарии к новым частям серии «Аватар». — NEWS.ru), кстати, написаны. Я перечитал их около месяца назад. Это потрясающие истории. Их нужно сделать. Смотрите, если меня собьет автобус, а я буду на аппарате искусственного дыхания, это сделает кто-то другой, — добавил Кэмерон в интервью.

Премьера четвертой и пятой частей «Аватара» может состояться в 2029-м и 2031-м годах соответственно. Также режиссер подтвердил, что сейчас ведется работа над «Терминатором». Но что это будет за проект — фильм или сериал, — Джеймс Кэмерон уточнять отказался, так как информация об этом «полностью засекречена».

16 августа режиссер Джеймс Кэмерон отметит 70-летие. Одной из его самых известных картин является «Титаник», снятый в 1997 году с актерами Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо в главных ролях. Фильм был номинирован на «Оскар» и завоевал награды в 11 категориях. Несмотря на успех ленты, внимательные зрители смогли найти 20 киноляпов.