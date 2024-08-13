Режиссер фильма «Чужой: Ромул» вдохновлялся хоррором Alien: Isolation

Видеоигры часто вдохновляют создателей кино на что-то необычное. Такой случай произошёл с лентой «Чужой: Ромул» и её режиссёром Феде Альваресом.

Постановщик рассказал, что сильно вдохновлялся игрой Alien: Isolation. Он поместил в «Ромула» некоторые места с телефонами экстренного вызова — они взяты прямиком из тайтла Alien: Isolation. Альварес хотел сделать отсылку на игру Creative Assembly и добавить в ленту необычный элемент.

Фильм построен таким образом, что каждый раз, когда произойдёт что-то плохое, вы увидите телефон. Когда этот телефон вы находили в игре, то всегда думали: «Чёрт, я скоро свяжусь с чем-то плохим или попаду в передрягу». Вот в фильме будет то же самое.

Также Альварес отдал должное Alien: Isolation за то, что игра показала ему, насколько ужасающими могут быть Чужие в современности.

Премьера ленты «Чужой: Ромул» состоится 16 августа.