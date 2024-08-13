Стартовали съемки триллера «Хорошие девочки» с Варварой Феофановой

Начались съемки полнометражного детективного триллера "Хорошие девочки" с Варварой Феофановой, Ксенией Лукьянчиковой и Антоном Феоктистовым в главных ролях. Режиссером выступил Александр Сукачев.

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Сюжет разворачивается вокруг Марии, у которой пропадает дочь - семилетняя Соня. Героиня испытывает сильнейший стресс, находя поддержку в лице родных, однако со временем Марии начинает казаться, что члены ее семьи не горят желанием отыскать девочку: муж и вовсе уезжает в командировку, приглашая в дом бывшую жену, чтобы та присмотрела за Марией. Оставшись один на один со своим горем, героиня начинает подозревать, что ребенок исчез по вине ее же близких.

В ролях также: Александр Сукачев, Анпилогов Юрий, Щичко Александра, Потанина Светлана, Головнева Анна, Горбенко Ульяна, Клементьева Людмила и другие.

Премьера состоится в эфире телеканала ТВ-3 в новом телесезоне.