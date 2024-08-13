«Анора» с Юрой Борисовым входит в пятерку претендентов на главный «Оскар»

Авторитетный портал Gold Derby, который в течение многих лет составляет прогнозы к различным кинопремиям, составил список претендентов на получение премии «Оскар».

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По мнению экспертов, в первую пятёрку претендентов на статуэтку «Лучший фильм» входит комедийная драма «Анора» Шона Бейкера — в фильме снимались Юра Борисов, Марк Эйдельштейн и другие российские актёры. В мае лента получила главную награду Каннского кинофестиваля.

Помимо «Аноры», в число главных претендентов на главный «Оскар» специалисты включили драму «Синг-Синг», «Дюну 2» Дени Вильнёва, «Блиц» Стива Маккуина и триллер «Конклав».

97-я церемония вручения премии «Оскар» пройдёт 2 марта 2025 года. Номинантов должны огласить в конце января.