Грядущие фильмы Marvel: расписание выхода до «Мстителей: Секретные войны»

Супергерои подходят к концу эпохи мультивселенных.

После череды провалов и сверхуспешных «Дэдпула и Росомахи» в киновселенной Marvel наметился путь: компания осознала ошибки и начала исправлять их. Какие-то будущие работы полностью отменили, от каких-то сюжетов просто отказались, а что-то переделали.

Сегодня посмотрим, чего стоит ожидать поклонникам кинокомиксов в ближайшие годы на большом экране.

В этом материале мы затрагиваем исключительно фильмы Marvel Studios, а основное внимание уделяем тем проектам, которые или уже снимают, или вот-вот начнут — кино с тяжёлой судьбой пока оставим за скобками.

«Капитан Америка: Дивный новый мир»

Режиссёр: Джулиус Она. Актёры: Харрисон Форд, Джанкарло Эспозито, Энтони Маки и другие. Дата выхода: 12 февраля 2025 года. Название: «Капитан Америка: Дивный новый мир» (Captain America: Brave New World).

Первый фильма про Капитана Америку, роль которого исполнит Сокол — бывший напарник Стива Роджерса. Кино станет прямым продолжением сериала «Сокол и зимний солдат», а основной акцент будет на политических интригах и противостоянии внутри Белого дома.

Главным злодеем станет генерал Росс, которого многие помнят ещё по фильму «Невероятный Халк» (2008). Однако теперь роль исполняет Харрисон Форд, поскольку Уильям Хёрт умер в 2022 году. Генерал Росс в этом фильме предстанет как кандидат в президенты, а также он будет превращаться в Красного Халка.

«Дивный новый мир», по слухам, заложит первый кирпич в сюжетной линии следующих «Мстителей». По атмосфере фильм обещают сделать близким к «Капитану Америка: Другая война».

Видео доступно на YouTube-канале Marvel Entertainment. Права на видео принадлежат Marvel Entertainment.

«Громовержцы»

Режиссёр: Джейк Шрейер. Актёры: Флоренс Пью, Ольга Куриленко, Себастиан Стэн, Харрисон Форд и другие. Дата выхода: 4 мая 2025 года. Название: «Громовержцы» (Thunderbolts)

«Отряд самоубийц» имени Marvel Studios – фильм про антигероев киновселенной, которые оказываются на одинаковом задании по вроде бы случайному стечению обстоятельств. Среди главных героев: Баки Барнс (Зимний солдат), Призрак, Джон Уолкер (Американский Солдат), Елена Белова (новая Чёрная вдова), Красный страж и Таскмастер.

Marvel до сих пор не выпускала трейлер фильма в Сети, но посетители Comic-Con 2024 видели ролик вживую.

«Фантастическая четвёрка: Первые шаги»

Режиссёр: Мэтт Шекман. Актёры: Педро Паскаль, Ванесса Кирби, Джозеф Куинн, Эбон Мосс-Бакрак и другие. Дата выхода: 25 июля 2025 года. Название: «Фантастическая четвёрка: Первые шаги» (The Fantastic Four: First Steps).

Долгожданное появление Фантастической четвёрки в киновселенной! Правда, местные герои живут в 60-х годах в альтернативной ретрофутуристической вселенной, а сам фильм, судя по рассказам создателей, не будет историей становления персонажей.

Главные актёры отмечают, что для них самым важным было воссоздание атмосферы семейства: «Первые шаги» — фильм не про четырёх супергероев, а про одну семью.

Режиссёр: не назначен. Актёры: Махершала Али. Дата выхода: 7 ноября 2025 года. Название: «Блэйд» (Blade).

Фильм про вампира, который уничтожает других вампиров. Фильм тяжёлой судьбы, который находится в разработке больше 11 лет. Фильм потерял уже несколько режиссёров, но титульная звезда Махершала Али всё ещё не оставляет надежды сняться в культовой роли.

Marvel Studios никак не может найти правильный ракурс и сюжет для персонажа, однако недавно студия пришла к идее снять фильм с высоким возрастным рейтингом, но при этом более скромным бюджетом. С «Дэдпулом» и «Джокером» сработало — возможно, сработает и с «Блэйдом».

Правда, шансов на выход фильма в заявленный срок, ноябрь 2025 года, с каждым днём всё ниже — тем более с учётом того, что у Marvel на 2025-й уже заявлено три других фильма.

«Мстители: Судный день»

Режиссёры: Джо и Энтони Руссо. Актёры: Роберт Дауни-младший, Педро Паскаль, Ванесса Кирби и другие. Дата выхода: 1 мая 2026 года. Название: «Мстители: Судный день» (Avengers: Doomsday).

Первые «Мстители» за семь лет (!), похоже, будут в первую очередь посвящены злодею Виктору фон Думу, роль которого неожиданно сыграет Роберт Дауни-младший. Режиссёрами фильма выступят братья Руссо, которые до этого сняли две части «Капитана Америка» («Другая война» и «Противостояние») и две части «Мстителей» («Война бесконечности» и «Финал»).

Изначально фильм назывался «Династия Канга» и был посвящён злодею Кангу, который уже появился в сериале «Локи» и фильме «Человек-муравей: Квантомания». Однако персонаж не вызвал большой симпатии у зрителей, а игравший его актёр оказался посреди скандалов.

«Судный день» станет началом финала саги мультивселенной Marvel.

«Мстители: Секретные войны»

Режиссёры: Джо и Энтони Руссо. Актёры: Роберт Дауни-младший, Педро Паскаль, Ванесса Кирби и другие. Дата выхода: 7 мая 2027 года. Название: «Мстители: Секретные войны» (Avengers: Secret Wars).

Новый «Финал» — последний фильм саги мультивселенной и шестой фазы киновселенной. Никаких деталей картины нет, кроме того, что тут ожидается ещё более масштабный кроссовер, нежели в своё время были «Война бесконечности» и «Финал». Роберт Дауни-младший снова вернётся к роли Доктора Дума.

Другие фильмы Marvel

«Секретные войны» — последний на сегодня фильм Marvel Studios, который имеет дату выхода и к премьере которого студия готовится с большой буквы. Однако также в работе, помимо сериалов, находятся ещё несколько фильмов. Среди них «Шан-Чи 2», «Войны в доспехах», «Человек-паук 4» и «Люди икс»

После выхода «Мстителей: Секретные войны» в киновселенной Marvel начнётся новая сага — сага про мутантов. Как несложно догадаться, основной фокус повествования сместится на Людей икс.