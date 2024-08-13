Netflix запустил в работу новый мультсериал "Охотники за привидениями"

Стрим-сервис Netflix начал работу над новым мультсериалом по мотивам франшизы "Охотники за привидениями". Об этом сообщает издание Variety.

© кадр из фильма

По данным издания, главным сценаристом, шоураннером и продюсером станет Эллиотт Калан. Продюсеркие обязанности возьмут на себя Джейсон Райтман и Гил Кинан, которые сняли сиквелы "Охотников" ("Наследники", "Леденящий ужас"). Сериал сделают с применением 3D-графики.

При этом детали сюжета не приводятся.

Ранее стало известно, что второй сезон корейского сериала "Игра в кальмара" выйдет на платформе Netflix 26 декабря 2024 года. В тизере появились участники новых смертельных состязаний и организаторы турнира. В подписи к ролику было размещено обращение создателя "Игры в кальмара" Хван Дон Хека, который отметил, что в этот раз главный герой первого сезона попробует отомстить организаторам игр.

Первый сезон сериала вышел в 2021 году. После этого он стал самым популярным на Netflix за всю историю его существования, собрав более 1,65 миллиарда часов просмотра за 28 дней и 111 миллионов аккаунтов.