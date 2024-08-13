Вышел трейлер четвертого сезона «Медленных лошадей»

Стриминговый сервис Apple TV выложил трейлер четвёртого сезона шпионского триллера «Медленные лошади». Новые серии начнут выходить с 4 сентября.

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В продолжении шоу сотрудники британской контрразведки столкнутся с опасными противниками, планирующими устроить серию терактов в Лондоне. В четвёртом сезоне к актёрскому составу в качестве нового агента присоединится Рут Брэдли («Тед Лассо»), а антагониста сыграет Хьюго Уивинг («Матрица»).

Видео доступно на YouTube-канале Apple TV. Права на видео принадлежат Apple.

Сериал основан на романе «Хромые кони» Мика Геррона. Согласно синопсису, после провала тренировочного задания агент британской контрразведки MI5 Ривер Картрайт сослан в отдел «Медленные лошади» в «Слау Хаусе».