«Гений кинематографа»: кинокритик предрек успех новому «Терминатору»
Если кинорежиссер Джеймс Кэмерон действительно снимет новую часть «Терминатора», этот фильм будет смотреть весь мир, уверен кинокритик Сергей Сычев. В разговоре с NEWS.ru эксперт отметил, что Кэмерон — «гений кинематографа». По его мнению, за последние 30 лет режиссер не выпустил ни одного провального фильма.
На мой взгляд, ко всему, что сделает Кэмерон, будет большой интерес, потому что этот человек — абсолютный гений кинематографа. Он знает, как делать истории, которые будет смотреть весь мир. И когда он сделает «Терминатора», картину тоже будет смотреть весь мир, не исключая Россию, — пояснил Сычев.
Критик уточнил, что первые части франшизы были очень успешными. Он выразил мнение, что все, к чему прикасается Кэмерон, «превращается в золото». Сычев подчеркнул, что раз режиссер решил вернуться к «Терминатору», то у него получится суперблокбастер.
Все, что он делает, все, к чему прикасается, превращается в золото. Соответственно, если он вернулся к «Терминатору», решил сделать его так, как нужно, как он его видит, то, я думаю, у него получится суперблокбастер, который в мировой кассе покажет себя как нужно, — добавил кинокритик.
Ранее Кэмерон пообещал снять четвертую и пятую части «Аватара». По его словам, кресло постановщика может занять другой человек только в том случае, если создателя «Титаника» собьет автобус.