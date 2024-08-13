«Гений кинематографа»: кинокритик предрек успех новому «Терминатору»

Если кинорежиссер Джеймс Кэмерон действительно снимет новую часть «Терминатора», этот фильм будет смотреть весь мир, уверен кинокритик Сергей Сычев. В разговоре с NEWS.ru эксперт отметил, что Кэмерон — «гений кинематографа». По его мнению, за последние 30 лет режиссер не выпустил ни одного провального фильма.

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На мой взгляд, ко всему, что сделает Кэмерон, будет большой интерес, потому что этот человек — абсолютный гений кинематографа. Он знает, как делать истории, которые будет смотреть весь мир. И когда он сделает «Терминатора», картину тоже будет смотреть весь мир, не исключая Россию, — пояснил Сычев.

Критик уточнил, что первые части франшизы были очень успешными. Он выразил мнение, что все, к чему прикасается Кэмерон, «превращается в золото». Сычев подчеркнул, что раз режиссер решил вернуться к «Терминатору», то у него получится суперблокбастер.

Все, что он делает, все, к чему прикасается, превращается в золото. Соответственно, если он вернулся к «Терминатору», решил сделать его так, как нужно, как он его видит, то, я думаю, у него получится суперблокбастер, который в мировой кассе покажет себя как нужно, — добавил кинокритик.

Ранее Кэмерон пообещал снять четвертую и пятую части «Аватара». По его словам, кресло постановщика может занять другой человек только в том случае, если создателя «Титаника» собьет автобус.