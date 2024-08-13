Сын Гарика Сукачева стал режиссером кинотриллера «Хорошие девочки»

Сын рок-музыканта Гарика Сукачёва – Александр – стал режиссёром-постановщиком нового детективного полнометражного триллера «Хорошие девочки». В главных ролях в фильме заняты Варвара Феофанова, Ксения Лукьянчикова, Антон Феоктистов.

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Сам Сукачёв-младший также сыграет одного из персонажей. Съёмки картины начались этим летом. Сюжет закручивается вокруг главной героини Марии, у которой внезапно исчезает семилетняя дочь. В дальнейшем она начинает подозревать, что в пропаже девочки замешан кто-то из её родственников.

Как говорит режиссёр, ключевая тема фильма – семейные ценности. По словам Александра Сукачёва, это также пример истории о помощи женщинам, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

Оператором-постановщиком триллера выступил Егор Сироткин. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», премьера кинокартины должна состояться в новом телесезоне в эфире телеканала ТВ-3.