Создатель "Титаника", "Терминатора" и "Правдивой лжи" Джеймс Кэмерон работает над документальным сериалом OceanXplorers для канала National Geographic. Об этом он сообщил в интервью журналу The Hollywood Reporter. В названии фильма и его главного персонажа - исследовательского судна - для компактности слиплись понятия "океан" и "исследователь".

Параллельно неутомимый продюсер-режиссер завершил производство анимационного сериала "Терминатор Ноль" для стрим-гиганта Netflix и фильма "Чужой: Ромул", который появится на экранах мира в ближайшие дни. Наконец, в разгаре съемки последних трех частей франшизы "Аватар" - ее третья часть "Огонь и пепел" должна выйти в прокат в декабре будущего года.

Но главная его страсть, которая поглощает Кэмерона без остатка, - это океаны. Еще приступая к "Титанику", он привлек советское судно "Академик Келдыш" с его подводным снаряжением к разведывательным экскурсиям в глубины Атлантики к останкам легендарного лайнера. К водным просторам он потом возвращался снова и снова: его тревожило их экологическое состояние под натиском цивилизации. Мы ощущали его тягу к океанским глубинам начиная с так достоверно воссозданного "Титаника" и кончая вторым "Аватаром", где океанские стихии были показаны вдохновенно и с хорошим знанием дела.

От этой любви и возник шестисерийный проект OceanXplorers - как его охарактеризовали в прессе, "одно из самых амбициозных приключений в океане, когда-либо снятых в кино". Сериал рассказывает о группе молодых исследователей, изучающих неизведанные явления в мировом океане. Сам режиссер из-за занятости на "Аватаре" не мог участвовать в последней, девятой экспедиции, и он был поражен, когда стал просматривать отснятый материал в монтажной.

"Океан не читал написанный вами сценарий, и на съемках никогда не знаешь, чего от него ожидать, - говорит Кэмерон. - Нужно быть очень гибкими и действовать быстро".

Джеймс Кэмерон работает над новым "Терминатором"

За его плечами опыт восьми предыдущих подводных экспедиций. Встречал ли он в океане что-то, что говорило бы о визите инопланетных цивилизаций, верит ли он в их существование, спросил его интервьюер журнала.

"Вера не по моей части, - ответил режиссер. - Я не верю во что-то. Я допускаю возможность чего-то, потому что Вселенная бесконечна и, очевидно, она более странная и гораздо более сложная, чем мы думаем - это и делает науку такой захватывающей".

О новом "Терминаторе" он говорить отказался: "Это полностью засекречено". Отказался комментировать и "Аватара-3", ограничившись замечанием, что это "чертовски круто, вам понравится". В печати были предположения, что четвертую и пятую часть франшизы будет снимать кто-то другой - Кэмерон это энергично опровергает: "Я полон энергии, и мне нравится то, что я делаю. Сценарии уже написаны, я как раз перечитал их около месяца назад - это потрясающие истории. Я буду их делать. Конечно, если меня не собьет автобус, и я окажусь прикован к аппарату искусственного дыхания".