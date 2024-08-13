Запасайся попкорном: топ-5 фильмов про живых мертвецов

Фильмы про зомби — это отдельный и весьма популярный жанр в кино. В честь выхода новой комедии «Реальные зомби» 15 августа, мы решили вспомнить и другие фильмы про зомби, на которые стоит обратить внимание. Собрали для вас подборку из пяти картин про живых мертвецов. Какие-то раскроют тему выживания, какие-то окунут нас в апокалипсические времена, а какие-то просто смогут посмешить.

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Ночь живых мертвецов (1968)

Режиссёр: Джордж Ромеро

Этот фильм считается классикой жанра и положил начало современному восприятию зомби в кино. Сюжет рассказывает о девушке и ее брате, которые пришли на кладбище. Неожиданно на них нападают неизвестные существа. Молодым людям приходится укрываются в заброшенном доме во время зомби-апокалипсиса.

Реальные зомби (2024)

Режиссёры: Франсуа Симар, Анук Висселль, Йоанн-Карл Висселль

Пожалуй, самый необычный сюжет про зомби. Тут не будет сюжета про заброшенный дом, восстание существ или страшный вирус. Наоборот, зомби перестали быть агрессивными и стали полноправными членами общества. Одни стоят за кассой, другие делают маникюр, а некоторые даже ведут прогноз погоды. Внезапно в городе появляются зомби-каннибалы, а трое отважных ребят пытаются помешать коварному плану.

28 дней спустя (2002)

Режиссёр: Дэнни Бойл

Окунемся во времена пост-апокалипсиса. Из лаборатории сбегает обезьяна, зараженная опасным вирусом. Укус животного мгновенно превращает человека в монстра. Главный герой, вышедший из комы, обнаруживает опустевший Лондон и пытается выжить в новом мире. Фильм стал знаковым благодаря своему динамичному сюжету и глубоким эмоциональным моментам.

Зомби по имени Шон (2004)

Режиссёр: Эдгар Райт

Эта комедия о зомби является пародией на классические фильмы ужасов и одновременно трогательной историей о любви и дружбе. Главный герой, Шон, пытается наладить свою жизнь и спасти своих близких от зомби-апокалипсиса. Вооружившись лопатой, парень идет на смертельную схватку!

Тихое место (2018)

Режиссёр: Джон Красински

Хотя этот фильм не совсем о зомби в традиционном понимании, он всё же включает элементы постапокалипсиса со страшными существами. Семья должна выживать в мире, где любое шумное действие может привести к гибели. Родственники выучили язык жестов, чтобы общаться на расстоянии. Однако в доме есть дети, которые не могут постоянно молчать.