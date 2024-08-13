Ченнинг Татум решил переснять «Привидение» и расстроил Деми Мур

Голливудский актер Ченнинг Татум захотел снять ремейк мистической драмы «Привидение» и расстроил актрису Деми Мур. Об этом пишет Life&Style.

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Отмечается, что артист погрузился в работу над проектом, однако не получил поддержки от звезд оригинальной картины — Деми Мур и Вупи Голдберг. По словам инсайдера, это его сильно беспокоит.

Источник добавил, что Татум хочет сделать масштабное развлекательное кино в стиле «Супер Майка» — «веселое, дешевое и не слишком пережаренное». Несмотря на то что Мур и Голдберг сохраняют нейтралитет в отношении ремейка, напряжение вокруг ситуации чувствуется, добавил собеседник издания. «Он сделает все, что в его силах, чтобы не проявить неуважение и не разозлить Вупи и Деми», — заключил он.

Ранее кинематографист Джеймс Кэмерон, работающий над третьим фильмом «Аватар», заявил, что выступит режиссером четвертой и пятой частей проекта.

Сюжет оригинального фильма режиссера Джерри Цукера по сценарию Брюса Джоэла Рубина разворачивается вокруг девушки по имени Молли (Деми Мур) и ее возлюбленного Сэма (Патрик Суэйзи). Призрак Сэма пытается спасти свою подругу от опасности и пользуется для этого услугами медиума (Вупи Голдберг).