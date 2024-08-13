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«Зрители влюбятся в фильм»: режиссёр «Бордерлендса» Элай Рот — про создание фильма

Режиссёр фильма «Бордерлендс» Элай Рот в интервью рассказал о работе над экранизацией, атмосфере на съёмочной площадке и персонажах ленты.

«Зрители влюбятся в фильм». Режиссер «Бордерлендса» — про создание фильма
© Чемпионат.com

Постановщик отметил, что к адаптации популярной серии игр в формате фильма удалось привлечь хороший актёрский состав — Рот назвал его лучшим в своей карьере режиссёра.

Фильм «Бордерлендс» рассказывает о Лилит и её напарниках, которые сражаются с инопланетными созданиями и ищут некую пропавшую девушку. На своём пути им предстоит столкнуться со множеством космических противников и опасных созданий, чтобы спасти человека, который может владеть ключом к невообразимой силе.

На прошедших выходных экранизация популярной игровой франшизы возглавила российский кинопрокат.

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