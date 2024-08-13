Брэд Питт и Джордж Клуни в новом трейлере экшн-комедии «Одинокие волки»

Стриминг Apple TV+ показал второй трейлер экшн-комедии «Одинокие волки» о двух чистильщиках в исполнении Брэда Питта и Джорджа Клуни.

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Они оба играют людей, которые умеют скрывать следы преступлений. Специфика работы в том, что ее нужно делать в одиночку. Но неожиданно они пересекаются во время задания и выясняют, что наняли не одного, а двоих. Теперь они должны действовать сообща, так как все задуманное на старте стало идти не по плану. Проблема в том, что они совершенно не доверяют друг другу.

Написал сценарий и выступил режиссером Джон Уоттс, поставивший последнюю трилогию про Человека-паука в Marvel.

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В кинотеатрах фильм выйдет 20 сентября, а 27 сентября уже появится на стриминге.

Фильм заработал отличные предварительные отзывы и мог получить широкий прокат в кинотеатрах, но в компании решили, что быстрый релиз на стриминге – это лучшая стратегия распространения.

К нему уже даже готовится продолжение.