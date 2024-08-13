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Создателя «Людей Икс ’97» не позвали на премию «Эмми», хотя мультсериал в числе номинантов

Создатель мультсериала «Люди Икс ’97» Бо Демайо рассказал, что его не пригласили на церемонию награждения премии «Эмми», несмотря на номинацию проекта.

Создателя «Людей Икс ’97» не позвали на премию «Эмми»
© Чемпионат.com

Marvel и Disney не связались с нами, чтобы организовать моё присутствие на церемонии с шоу, которое я создал. Я создал и спродюсировал его и был всей творческой точкой и лидером на каждом этапе.

«Люди Икс '97» стали лучшим мультсериалом в истории Marvel, получив рекордные просмотры и самые высокие оценки — а также номинации на ряд премий, в том числе и «Эмми».

Однако Marvel незадолго до премьеры уволили Демайо — новыми сериями занимается Мэтью Чонси. Причины увольнения неизвестны, но в сообществе связывают это с аккаунтом Бо на сервисе для взрослых OnlyFans.

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