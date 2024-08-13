Кит Харингтон поделился мыслями о финальном сезоне «Игры престолов»

Кит Харингтон поделился своими мыслями о финальном сезоне «Игры престолов». В интервью для GQ 37-летний актёр затронул вопросы, которые возникли у поклонников. Он объяснил, что хотя сериал, возможно, и не оправдал ожиданий, пришло время его закончить.

© кадр из фильма

«Я думаю, что если и есть какая-то вина в конце "Игры престолов", так это то, что мы все были настолько чертовски уставшими, что не могли продолжать дальше. И я понимаю, что некоторые люди считают, что всё было поспешно, и я могу с ними согласиться. Но я не уверен, что была какая-то альтернатива. Я смотрю на свои фотографии в финальном сезоне и там я выгляжу измотанным. Я выгляжу выдохшимся. У меня не было другого сезона», — признался актёр.

Сериал завершился тем, что Бран Старк (Айзек Хемпстед Райт) стал королём, оставив поклонников в недоумении, почему этот титул не достался Джону Сноу (Харингтон) или Дейенерис Таргариен (Эмилия Кларк), которую Джон убивает, несмотря на то, что пообещал ей свою верность. Отвечая на вопрос о финальном эпизоде, который стал самым низкорейтинговым из всех серий, Харингтон сказал, что понимает, чем вызвано недовольство зрителей.

«Каждый имеет право на своё мнение. Я думаю, что были допущены ошибки с точки зрения сюжета, возможно, ближе к концу. Я думаю, было несколько интересных вариантов, которые не совсем сработали», — добавил Джон.

После завершения был снят спинофф от HBO. В конце концов, фанаты так и не увидели фильм, но Харингтон дал понять, что он сделал всё возможное.

«Я могу сказать, что именно HBO пришли ко мне и сказали: "Вы могли бы рассмотреть этот вариант?". Моей первой реакцией было "нет". И тогда я подумал, что может получиться интересная и важная история о солдате после войны. Я почувствовал, что мне ещё есть что сказать, и я могу рассказать историю в довольно ограниченном формате», — сказал он.

Несмотря на то, что на разработку фильма было потрачено несколько лет, он так и не был запущены в производство. По словам Харрингтона, ничто не вызвало у него достаточного энтузиазма и он передумал участвовать в проекте.

«В конце концов, я вроде как отступил и сказал: "Думаю, если мы будем продолжать разработку, то в итоге получим что-то не очень хорошее". И это последнее, чего мы все хотим», — объяснил он. Он также сказал, что не хочет, чтобы вся его личность как актёра была привязана к одному персонажу, и опасается, что повторное исполнение роли может привести к этому. «Это очень важно для моей работы, чтобы люди приходили и видели меня, а не Джона Сноу», — сказал Кит.

Когда финал вышел в эфир, зрители были настолько возмущены, что создали онлайн-петицию с требованием переснять сезон. Видимо, им придётся мириться с таким исходом!