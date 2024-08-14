Пять фильмов фестиваля «Окно в Европу», на которые стоит обратить внимание

В Выборге Ленинградской области в 32-й раз проходит кинофестиваль "Окно в Европу". Фестиваль этот живет своей жизнью, из всех авторитетов признавая только искусство кино и талант кинематографистов. Это - один из немногих фестивалей в стране, где освещают светскую жизнь по-минимуму, а рецензии пишут по максимуму. Вот почему в этот раз на фестивале будет работать Школа критики. Для нее это второй "выход на кинофестиваль", первый был на ММКФ в апреле. С рецензиями студентов "РГ" знакомила своих читателей. Напомним, что президент кинофестиваля с этого года Сергей Урсуляк. Он сменил ушедшего Армена Медведева. Программу кинофестиваля собирает киновед Андрей Апостолов. На фестивале три конкурса - игрового, неигрового и анимационного кино. И несколько внеконкурсных программ - "Осенние премьеры", "Выборгский счет", "Кино о кино" и другие. Предлагая перед фестивалем подборку из пяти фильмов, обозреватель "РГ" старалась взять по одному фильму из разных программ.

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1 "Бюро". Режиссер Пабло Рохас.

Фильм представлен в Конкурсе неигрового кино. Также в первом приближении в этом конкурсе обращают на себя внимание работы "Гнездо из бумаги" Сергея Кальварского и "Крест" Сергея Дебижева. Первый - потому что предыдущая работа Кальварского-младшего - дебют "Волнами" стала новым словом в нашем кино. Вторая - потому что Сергей Дебижев - живой классик российской документалистики. Какой фильм станет событием в неигровой программе - узнаем в течение фестиваля. Вернемся к "Бюро". Над картиной работала интернациональная команда. Авторы сценария Дмитрий Петухов, Иван Снежкин и Пабло Рохас. В центре внимания картины - архитектурное бюро "Хвоя", созданное пятью молодыми архитекторами − выпускниками Академии художеств. Команда готовится к крупному конкурсу и интрига картины в том, что на пути к цели всех ждут непростые испытания.

2 "Особенности национальной больницы". Режиссер Станислав Светлов.

© Российская Газета

"Особенности национальной больницы" - самый ожидаемый фильм конкурсной программы игрового кино "Окна в Европу".

Фильм, который отсылает уже по названию к культовым фильмам Александра Рогожкина "Особенности национальной охоты" и "Особенности национальной рыбалки" привлекает в конкурсной программе в первую очередь. Тем более, что Александр Рогожкин тут - автор сценария. Но также нельзя не отметить, что с новым фильмом в Выборг возвращается режиссер Роман Каримов - он и стал известен после фестиваля "Окно в Европу", где впервые показали его картину "Неадекватные люди". Новый фильм Каримова называется "Затерянные в городе". Свои новые работы отдали в Выборг и режиссеры Юлия Колесник и Наталья Назарова. В конкурсе представлено и якутское кино.

Что касается картины "Особенности национальной больницы", ее герой - молодой немец Вернер Мюллер неожиданно оказывается волонтером в неврологическом отделении обычной питерской больницы, где открывает для себя все грани русского менталитета и национального характера.

3 "Столыпин".

© Российская Газета

На этот раз в Выборге будет программа "Сериальная пауза", в которую вошли три проекта. "Столыпин", Алексея Андрианова, "Киборг" - режиссеры Валентина Беспалая, Ксения Пчелинцева и "Эль Русо" - Сергей Мокрицкий. Два сериала уже были представлены на фестивалях, "Столыпина" же зрители увидят впервые. "РГ" писала об этом сериале с Александром Устюговым в главной роли. Он рассказывает о том, как в 1906 году разгораются интриги вокруг Министра внутренних дел Российской империи Петра Столыпина. Группа революционеров-максималистов разрабатывает план убийства "врага революции". Тем временем Столыпин, работает без устали, лишь бы навести порядок в стране...

4 "Последняя цена". Режиссер Наур Гармелиа.

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Символ фестиваля этого года - кадр с Инной Чуриковой из фильма "Начало".

В программу "Выборгский счет" вошли три картины - победители конкурсных состязаний на других кинофестивалях. Это "Лгунья" (победитель конкурса "Русские премьеры" ММКФ), режиссер Юлия Трофимова, "Бери да помни" (победитель дебютного конкурса "Короче") Байбулата Батуллина и "Последняя цена". В этом году на фестивале "Дух огня" в Ханты-Мансийске, который проходил в XXII раз, эта картина получила Главный приз российского конкурса "Золотая тайга" имени Сергея Соловьева за лучший отечественный дебютный фильм; Приз зрительских симпатий "Цветы таежной надежды"; Приз "Серебряная роза" за лучшую работу с музыкой (Александр Демьянов); Приз гильдии кинооператоров имени Павла Лебешева "За лучшую операторскую работу" (Дмитрий Знаменщиков). Фильм рассказывает о русской семье, которая живет в полуразрушенном войной абхазском городке. Она выращивает на продажу фундук и надеется разбогатеть, благодаря внезапной "ореховой лихорадке" - взлету цен на абхазские орехи. Но в поселке появляется банда, ворующая орехи…

5 "Смотри на меня!" Режиссер Владимир Грамматиков.

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Новый фильм Грамматикова снят по сценарию Андрея Кончаловского и Елены Киселевой. В нем - история из личной жизни режиссера, которая рассказывает о том, с какими испытаниями пришлось столкнуться матери четверых детей по дороге из Свердловска в Москву. Время - послевоенное. Путешествие товарным вагоном с остатками домашнего скарба, коровой-кормилицей и пианино сопряжено с каждодневной опасностью, но в дороге встречаются и добрые люди. В главной роли в фильме Александра Урсуляк. Картина - во внеконкурсной программе "Осенние премьеры". А впервые она была показана в апреле в Москве на ММКФ.