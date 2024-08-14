«Основаны на поучительных историях». В России снимут сказки о русских царевнах

Кинокомпания KD Studios снимет в ХМАО сказки о русских царевнах. В предыдущий раз округ стал площадкой для съемок эротического хоррора. О новом проекте сообщила пресс-служба кинокомпании на своем сайте.

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«Картины ориентированы на широкую семейную российскую аудиторию. Фильмы основаны на поучительных историях из нашего детства, которые мы хотим переосмыслить с помощью современных технологий. Цикл в значительной степени будет снят в рамках кинокластера ХМАО-Югры, с использованием технических и творческих мощностей региона», — рассказал основатель KD Studios Евгений Мелентьев.

Первой в прокат выйдет экранизация «Сказки о спящей царевне». Съемки киноленты планируются зимой. Сопровождать производственный процесс в ХМАО будет подразделение KD Studios — «АЙС Медиа». Площадка начала работать в округе с 2022 года. Одним из проектов стал эротический хоррор «Отражение тьмы», снятый в парке «Барсова гора» в Сургутском районе.

Ранее URA.RU рассказывало о других кинокартинах югорских режиссеров. Среди них, например, премьера второго сезона криминального сериала «Бюро по обману». Его снял Рафат Расулов из Сургута.