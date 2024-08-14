Рецензия на фильм «Наступит лето»: Один маленький грустный нуар

Оценка: 6 из 10

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Премьера фильма «Наступит лето» прошла в конкурсной программе фестиваля «Окно в Европу-2024». Режиссёр: Кирилл Султанов. В ролях: Микита Воронов, Марк Эйдельштейн, Тина Стойилкович, Кирилл Кяро, Арсений Каверзин, Денис Хохрин и другие.

На середине конкурсной программы кинофестиваля «Окно в Европу», проходящего в Выборге, показали нуарную драму с Марком Эйдельштейном «Наступит лето» — один из самых ожидаемых фильмов этого смотра. Главная особенность задумчивого, меланхоличного, но стильного дебюта Кирилла Султанова заключается в том, что предугадать развитие событий в нём – это задачка не из лёгких.

Простой, но запутавшийся в своей жизни парень Никита (Микита Воронов) приезжает в Москву и знакомится с крутым мажором Дэном (Марк Эйдельштейн), у которого деньги, связи и заносчивый характер. Очень быстро Никита вливается в тусовку, знакомится с девушкой Дэна, но годаровский любовный треугольник образоваться не успевает: девушку вскоре находят мёртвой, а парням теперь предстоит иметь дело с эксцентричным следователем (Кирилл Кяро).

Казалось бы, впереди у нас – классический криминальный сюжет в духе «как избежать наказания за убийство», но всё не так очевидно. В «Наступит лето» вообще всё далеко от очевидности. Сюжетообразующие события оборачиваются издевательской обманкой, размывая фокус истории настолько, что она дробится на фрагменты мозаичной фрески с изображением неспокойной юности.

Путанное повествование местами угнетает, что, впрочем, коррелирует с общим депрессивным настроением фильма, ассоциирующимся у героев с бесконечной зимой (они даже боятся, что лето всё же не наступит никогда). В отличие от множества других дебютов, здесь не бросаются в глаза очевидные референсы (хотя сохраняется свербящее ощущение, что они есть, просто слетели с языка – хм, может быть, «Кирпич» Райана Джонсона?).

Отчасти кино Султанова отдаёт напыщенными и вызывающими работами Сэма Левинсона: здесь и подростковый драматизм «Эйфории», и чёрно-белая эстетика «Малкольм и Мари», а также нарочитая идолизация харизматичного антигероя (Эйдельштейн, конечно же, не Уикенд, но, тем не менее, его тут на полном серьёзе с Иисусом сравнивают) как в «Идоле». Вдобавок, это кино, от которого веет одиночеством.

Нонконформизм дебюта Кирилла Султанова и его умение обманывать зрительские ожидания – пожалуй, сильнейшая сторона картины. Это кино задаёт своё настроение (которое многим придётся не по нраву) и танцует в своём ритме, в приглушённом свете и без музыки. «А кто сказал, что нужно подо что-то танцевать?». Такая фраза звучит в фильме и как будто застаёт врасплох. А ведь действительно: мы же ходим в кинотеатры, чтобы удивляться. И у «Наступит лето», безусловно, есть чем удивить.