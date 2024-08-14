Молодые режиссеры стран БРИКС примут участие в проекте «Кино за семь дней»‎

Молодежные команды из стран БРИКС примут участие в международном проекте "Кино за 7 дней", который пройдет в Казани. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе министерства культуры Татарстана.

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"Также есть еще большой проект "Кино за 7 дней". На нем 10 молодежных команд из разных стран создают короткометражные фильмы, потом картины объединяют в альманах и запускают в прокат. В этом году на проект "Кино за 7 дней" отобраны участники из стран БРИКС, и мы надеемся, что молодые режиссеры, которые приедут сюда или будут работать онлайн, сделают хороший продукт", - рассказали в пресс-службе.

Впервые проект "Кино за 7 дней" прошел в Казани в 2019 году. Главными задачами проекта стали развитие кинематографической инфраструктуры, привлечение международных специалистов, укрепление творческих связей и создание молодежных кинопроектов в ко-продукции.