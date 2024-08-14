Издание Variety заявило, что продолжение «Вечных» не будет

Фильм «Вечные», вышедший в 2021 году, точно не получит сиквел. Информация об этом появлялась и ранее от различных инсайдеров, а потом об этом мельком поговорил глава Marvel Studios Кевин Файги.

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Сейчас информацию подтвердило и издание Variety, которое отметило, что у кинокомпании нет планов на продолжение «Вечных». Вероятно, на это повлияли плохие сборы и смешанные отзывы зрителей и критиков.

Картина рассказывает про группу сверхлюдей, обладающих суперспособностями, — Вечных. С доисторических времён они защищали человечество от нападений ужасных чудовищ девиантов, но любое другое вмешательство в развитие цивилизации им было запрещено. Спустя много лет героям предстоит вновь собраться вместе для победы общего врага.