Сериал «Убойный отпуск» с Робаком и Михалковой выйдет 19 августа

Телепремьера сериала "Убойный отпуск" с Анной Михалковой и Александром Робаком состоится 19 августа в 21:00 в эфире телеканала ТНТ.

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По сюжету Люба и Рома устали от брака, но их беременная дочь Настя дарит родителям тур в пятизвездочный отель в Турции. Те соглашаются, чтобы не расстраивать дочку, но ни о каком восстановлении отношений не думают. Наоборот, Люба ссорится с Ромой еще в самолете, на первом же ужине начинает флиртовать с красавцем-турком, выпивает лишнего, а утром обнаруживает у себя в постели труп.

Производством сериала занималась кинокомпания LOOKFILM, режиссером и соавтором проекта стал Сергей Дьячковский.

В ролях также: Любовь Аксенова, Степан Девонин, Денис Кузнецов, Аля Элоуисси и Алим Хоконов.