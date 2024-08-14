Начались съемки нового сезона сериала «Топор»

Главный герой сериала «Топор», бывший офицер царской армии и белогвардеец Иван Родин, теперь будет крушить топором не фашистов, а солдат Квантунской армии: действие фильма разворачивается в июле 1945 года на Дальнем Востоке, перед началом войны с Японией. В роли Ивана Родина по-прежнему Андрей Смоляков. В роли Дальнего Востока — Калужская область.

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Как сообщается в группе «Кино в Калуге» «ВКонтакте», съемки нового сезона проходят на аэродроме Орешково в Воротынске. Режиссер — Вадим Островский.