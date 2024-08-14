Стартовали съемки фэнтези-комедии «Сказочные выходные»

По данным издания «Бюллетень кинопрокатчика», стартовал съёмочный процесс фильма «Сказочные выходные». Сколько займёт производство, не уточняется.

© Чемпионат.com

Приключенческое фэнтези расскажет об обычной семье, которая отправляется в детокс-отель в лесной глуши, чтобы отвлечься от проблем. Однако поездка идёт совсем не так, как они планировали: шум и гам, сопровождающие открытие кемпинга, привлекают внимание сказочных персонажей, которые веками скрываются в лесу от людей.

Фото со съёмок.

Режиссёром картины выступает Александр Бабаев. В актёрском составе задействованы Оксана Акиньшина, Людмила Артемьева, Роман Курцын, Михаил Орлов, Роман Кулясов, Вероника Зверева и другие. Все сказочные персонажи будут выполнены при помощи компьютерной графики.

Лента выйдет в прокат в 2025 году.