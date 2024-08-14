Мультфильмы без души: художников и аниматоров могут заменить нейросетями

О том насколько легко будет производителям мультипликации приспособить искусственный интеллект к полноценному участию в производстве анимационных фильмов и сериалов редакции RuNews24.ru объяснил IT-эксперт кафедры киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта Университета «Синергия» Алексей Ермаков. Он рассказал почему это естественный процесс.

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«Поскольку создание анимационного видео и его озвучивание до этого происходило с использованием вычислительной техники, то производителям нет нужды «объяснять» ИИ нечто ранее не вполне оцифрованное, а можно с минимальными потерями сил и времени сосредоточиться на творчестве», – отмечает Алексей Ермаков.

Согласно условиям, опубликованным на сайте конкурса, победитель заберет главный приз в размере 250 000 долларов. Чтобы его получить нужно выполнить специальное креативное или маркетинговое задание. Изображения, видеоролики или любой другой материал должен быть создан с использованием нейросетей.

Генеративный ИИ организаторы считают необходимым условием для участия в конкурсе, и они сразу отмечают, что итоговые работы, пусть и в измененном виде, будут использоваться в продвижении реальных брендов. И как мы видим на примере данной заявки, отличить работу машины от труда профессионального художника может быть не так просто.

Это говорит о том, что бизнес уже всерьез намеревается заменить нейросетями художников и аниматоров. Уже сейчас игровые студии используют голоса реальных актеров в своих продуктах. Американский профсоюз актеров SAG-AFTRA недавно объявил забастовку, в которой приняло участие 160 000 человек. Среди прочего они требуют от компаний обязательно уведомлять актеров, если его голос или внешность будет как-то использоваться генеративным ИИ. А для многопользовательского шутера Apex Legends от EA промо-арты уже рисует нейросеть.