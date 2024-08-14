Новый фильм о Петре I c Биковичем и Пересильд назвали многообещающим

Режиссер Андрей Кравчук умеет снимать нешаблонное, глубокое историческое кино, поэтому если его новый проект «Рождение империи» будет снят в формате серьезной драмы, то это будет интересно. Об этом НСН заявил киновед и кинокритик Александр Шпагин.

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В России стартовали съемки масштабной исторической драмы «Рождение империи». Режиссером картины выступит Андрей Кравчук, автором сценария — Андрей Золотарев. В актерский состав фильма вошли Александр Горбатов (Петр I), Юлия Пересильд (Анна Монс), Милош Бикович (Александр Меншиков) и другие звезды. При этом другой фильм Кравчука о Петре I — «Пётр I: Последний царь и первый император» — вышел относительно недавно (в 2022 году) и получил неплохие отзывы.

«К тому, что снимает Кравчук, надо относиться очень осторожно. Потому что все последние проекты он снимает в жанре научпоп. Это совершенно отдельная линия в нашем кино, можно сказать, что это полудокументальные фильмы с элементами вставок, сыгранных не самыми известными актерами. Такой тип документального кино часто идет по Первому каналу. Я не знаю, будет ли он снимать свою новую работу в рамках этого формата, или это будет что-то серьезное, формата «Союза спасения». Если же он продолжит линию подлинного исторического кино, как в фильме «Союз спасения», то это было бы прекрасно. Потому что Кравчук умеет совмещать в кино зрелищность, историческую глубину и неоднозначность. У нас в России практически не было неоднозначного кино, где у каждого исторического персонажа есть своя правда. Это «Андрей Рублев» Тарковского, «Баллада о Беринге и его друзьях» Швырева и «Михаил Ломоносов» Прошкина», - пояснил он.

По словам Шпагина, любой исторический фильм обречен на провал в прокате, но главная задача такого кино – вызвать общественный резонанс.

«Все исторические фильмы всегда в прокате проваливались, потому что народ любит «что попроще». Также на съемку таких фильмов тратится много средств, что люди тоже не любят. Но это не значит, что они не должны сниматься, они создаются именно для общественно-культурного резонанса, как было с «Союзом спасения». Хоть он и провалился в прокате, но резонанс был такой, что сняли вторую часть. Я с огромным уважением отношусь к этому режиссеру и жду от него многого», - подытожил собеседник НСН.

Ранее гендиректор компании Comscore в России Роман Исаев заявил НСН, что прокат фильма «Бордерлендс» стартовал в России сильно ниже ожиданий, так как лента просто не попала в свою главную аудиторию из-за расхождений с сюжетом.