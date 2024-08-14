Киностудия Warner Bros. регистрирует свой бренд в России

Кажется на Западе постепенно начинают что-то понимать и приходить в себя: возвращение брендов, ушедших из России с началом СВО, продолжается.

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Как сообщает Агентство городских новостей "Москва", американская кинокомпания Warner Bros. Entertainment из штата Калифорния подала в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) заявку на регистрацию своего логотипа. Это - хорошо знакомые стилизованные буквы WB.

Отмечается, что регистрация позволит производить и показывать фильмы под этим брендом, а также делать рекламу, открывать рестораны и социальные сети.

Напомним, WarnerMedia приостановила работу в РФ в марте 2022 года, как и ряд других крупных голливудских кинокомпаний. В июле 2024 года кинокомпания ликвидировала своё юридическое лицо в России.