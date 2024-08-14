Знаменитый выпускник нижегородского театрального училища Андрей Ильин впервые сыграет в фантастическом фильме. Это полнометражная игровая картина по сценарию Сергея Лукьяненко о приключениях Смешариков.

Первые дни съёмок проходили на территории парка «Краснодар», а сегодня работа над проектом перенесена в декорации киностудии «Мосфильм». Здесь для съемок построен целый космический корабль.

По сюжету фильма Крош и Ёжик находят в Ромашковой долине необычное устройство, которое переносит их в игру про будущее, где они — обычные дети на космическом корабле, летящем на Марс. Приключения начинаются тогда, когда герои осознают — это не игра.

Действие картины происходит сразу в двух параллельных мирах: будущее — это полностью игровая часть с участием популярных актеров. А мир Смешариков – это уютные рисованные локации. Эта часть будет воссоздана в любимом зрителями формате 2D, с которого начиналась история Смешариков.

Также в фильме заняты: Людмила Артемьева, Александр Лыков, Иван Агапов, Ян Цапник, Николай Добрынин.

Фильм выйдет в прокат весной 2026 года.

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