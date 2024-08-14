Вышел русский трейлер фильма «Крэйвен-охотник» с Аароном Тейлор-Джонсоном

На канале Kinoman вышел дублированный трейлер фильма «Крэйвен-охотник» с Аароном Тейлор-Джонсоном в главной роли. Ещё в актёрский состав вошли Рассел Кроу, Ариана ДеБос, Фред Хехингер, Алессандро Нивола и Кристофер Эбботт.

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Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Sony Pictures Entertainment.

«Крэйвен-охотник» — новая картина по вселенной «Человека-паука» от Sony Pictures. Фильм расскажет историю становления одного из главных противников Питера Паркера — русского эмигранта Сергея Кравинова. В ленте также снимется российский актёр Юрий Колокольников, который на пару секунд появился в трейлере.

Мировая премьера состоится 13 декабря. Официального проката картины в России не будет, однако наверняка картина доберётся до страны немного позже.