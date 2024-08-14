Кинофестиваль «Волгоградский факел» будет проходить с 24 по 28 августа

Мероприятие будет проходить с 24 по 28 августа в разных районах региона.

Как сообщает администрация Волгоградской области, на конкурс кинематографических работ соберутся как звезды отечественного кино и театра, так и молодые артисты.

Открытие фестиваля запланировано на 24 августа, в преддверии Дня российского кино. Церемония пройдет на сцене Нового экспериментального театра.

В программе фестиваля заявлены показы конкурсных и внеконкурсных фильмов, концерты, творческие встречи, мастер-классы, деловые программы, литературные чтения и многое другое.

Завершится российский кинофестиваль «Волгоградский факел» 28 августа. На сцене ЦКЗ Волгоградской филармонии победители конкурсных программ будут награждены призами.