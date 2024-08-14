Netflix продлила сериал «Джентльмены» от Гая Ричи на второй сезон
Как сообщают журналисты издания Variety, компания Netflix продлила сериал «Джентльмены» от режиссёра Гая Ричи на второй сезон. Ожидается, что съёмки продолжения стартуют в 2025 году, однако сроки и дата премьеры пока не раскрываются.
Напомним, шоу «Джентльмены» повествует о молодом человеке по имени Эдди Холстеде, который узнаёт, что полученное им большое наследство связано с наркоимперией Микки Пирсона. Он решает во что бы то ни стало вырвать свою семью из лап гангстеров и сам начинает постепенно погружаться в преступный мир.
Netflix выпустил первый сезон «Джентльменов» 7 марта — в него вошло восемь эпизодов. Все серии доступны в стриминговом сервисе для просмотра с официальной русской озвучкой.