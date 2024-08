Вышел трейлер второго сезона сериала «Властелин колец»

Опубликован новый трейлер второго сезона шоу "Властелин колец: Кольца власти" (The Lord of the Rings: The Rings of Power) - это сериал по миру профессора с гигантским бюджетом. Фигурирует число в 750 000 000 долларов.

Первый сезон вышел в сентябре 2022-го, в России - 1-го числа. На его счету - более 60 побед и номинаций.

Официальный синопсис проекта следующий. Несмотря на то, что наступили времена относительного мира, герои вынуждены противостоять возрождению зла в Средиземье.

"Повсюду - от мрачных глубин Мглистых гор до величественных лесов Линдона, захватывающего дух островного королевства Нуменор и самых дальних уголков мира - в каждом королевстве герои создают наследие, которое будет жить еще долго после их ухода".

Премьера - уже 29 августа. В сезоне восемь эпизодов.

Предыдущий трейлер - здесь, промо - здесь.