Эротическая драма «Тайная любовь Казановы» выходит в октябре

17 октября 2024 года кинопрокатная компания «Нашe кино» выпустит в российский прокат новую эротическую драму «Тайная любовь Казановы». Фильм рассказывает реальную историю Лючии, первой и единственной любви Джакомо Казановы. Главные роли в картине исполнили Дар Зузовски и Джона Хауэр-Кинг.

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«Тайная любовь Казановы» – экранизация международного бестселлера Артура Япина «Een Schitterend Gebrek» (название в России «Первая любовь Казановы»). Роман был опубликован в 2003 году и сразу же имел успех у читателей. В 2004 году книга получила литературную премию «Либрис», а жюри назвало ее современной классикой, которая понравится как ценителям литературы, так и широкой публике. Отрывок из книги был признан голландским книжным фондом (CPNB) самым красивым любовным высказыванием в голландской литературе. Артур Япин также стал соавтором сценария фильма. В этом году картина «Тайная любовь Казановы» откроет международный кинофестиваль Film by the Sea, который пройдет в сентябре.

По сюжету, Юные Лючия и Джакомо без памяти влюбляются друг в друга при первой же встрече. В это время в Италии свирепствует оспа и болезнь не обходит девушку стороной. Пытаясь примириться с судьбой, Лючия уезжает из Италии и разрывает все связи с прошлым. Шестнадцать лет спустя, будучи известной куртизанкой под именем Галатея, она вновь встречает Казанову. Сможет ли Лючия раскрыть себя, чтобы стать по-настоящему свободной перед лицом великой любви?