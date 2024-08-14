«Кинопоиск» заявил о взлете популярности детского контента

Мультфильмы "Три кота", "Маша и Медведь", "Леди Баг и Супер-Кот" возглавили десятку самых популярных детских анимационных шоу на "Кинопоиске" среди подписчиков Яндекс Плюса.

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Примечательно, что за последнюю неделю количество просмотров детского контента на сервисе выросло в полтора раза, в "Кинопоиске" связывают эту ситуацию с доступностью YouTube.

На фоне замедления сервиса "Кинопоиск" бесплатно открыл доступ к онлайн-кинотеатру с детским контентом. Оказалось, что большинство запросов пользователей касаются именно отечественных детских хитов.

В десятке лидеров среди иностранных мультфильмов, кроме упомянутой Леди Баг, оказался также британский "Буба". Другие полнометражные картины и сериалы - "Фиксики", "Три кота и море приключений", "Синий трактор", "Ми-ми-мишки" и "Барбоскины" задуманы и сняты в России.