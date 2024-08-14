Когда будут снимать и показывать третий сезон "Зимородка"

Третий сезон популярного во всем мире турецкого шоу "Зимородок" начнут снимать в конце августа, сообщает сегодня, 14 августа, "РГ". По данным издания, продолжение работы над проектом стартует после свадьбы актеров сериала Берил Позам и Эрсина Арыджи. Она намечена на 19 августа в присутствии всех коллег по "Зимородку". Ходят слухи, что в третьем сезоне актриса Буче Бусе Кахраман может выйти из актерского состава сериала.

© кадр из фильма

При этом снять проект обещают молниеносно: турецкое издание Posta заявило, что третий сезон будет презентован зрителям уже во второй половине сентября. Турецкие СМИ похвалили сериал за то, к концу второго сезона у него повысились рейтинги. Однако земляки называют шоу неровным, порой лишенным логики и довольно надуманным. Но это – отличительная черта почти всех сериалов.