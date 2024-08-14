В Сети обсуждают реакцию Хью Джекмана после первого просмотра «Дэдпула»

На этой неделе Хью Джекман опубликовал ролик со своей реакцией после первого просмотра фильма «Дэдпул и Росомаха». В видео актёр сидит вместе с режиссёром картины Шоном Леви и обсуждает увиденное.

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Видео доступно на YouTube-канале BIGGEST MOVIES NEWS!!!!.. Права на видео принадлежат Hugh Jackman.

Я не могу дождаться, когда фанаты смогут увидеть это. Фильм ощущается так, будто в мои глаза вставили шприц с героином.

Фильм «Дэдпул и Росомаха» рассказывает о том, как Дэдпулу выпадает задание спасти всю киновселенную Marvel и собственную вселенную. Для этого он заручается помощью Росомахи, к роли которого вернулся Хью Джекман.

Озвучка картины от студии Red Head Sound появится в кинотеатрах России уже 15 августа.