Что известно о втором сезоне сериала «Бедные смеются, богатые плачут»

Весной 2024 года на телеканале «ТНТ» и в онлайн-кинотеатре Premier вышли финальные серии мелодрамы «Бедные смеются, богатые плачут». Это шоу о социальном неравенстве, сложных человеческих судьбах и о том, на что люди готовы пойти ради денег и власти. Первый сезон полюбился зрителям: по данным сервиса «Яндекс Вордстат», в марте сериал искали почти 2,5 миллиона раз. 1 апреля «ТНТ» объявил о том, что шоу получит продолжение. Когда ждать второй сезон мелодрамы, о чем он будет и кто сыграет в продолжении шоу — рассказывает «Лента.ру».

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«Бедные смеются, богатые плачут», 2-й сезон: главное

Дата выхода 2-го сезона

Последняя, 16-я, серия первого сезона «Бедные смеются, богатые плачут» вышла 7 марта 2024 года. Менее чем через месяц на сайте «ТНТ» появился официальный анонс продолжения сериала. Причем в пресс-релизе отмечалось, что второй сезон выйдет уже в этом году.

Премьера второго сезона «Бедные смеются, богатые плачут» намечена на осень 2024 года.

Точная дата выхода 2-го сезона сериала пока неизвестна.

Сюжет

Второй сезон «Бедные смеются, богатые плачут» станет прямым продолжением первого. Он расскажет о том, какая пропасть разделяет богатых и бедных людей, как большие деньги влияют на личность и что готов ради денег сделать тот, у кого их нет.

Осторожно, спойлеры: что было в первом сезоне сериала?

Главная героиня «Бедные смеются, богатые плачут» — девушка Катя (Полина Денисова), которая устраивается на работу горничной в шикарной загородный особняк олигарха Сергея Воронцова (Александр Самойленко). Такое удаленное от центра столицы место Катя выбирает не просто так: ее брат-криптовалютчик поссорился с серьезными людьми и подставил собственную сестру. Поэтому теперь девушка вынуждена скрываться.

Воронцов собирает в особняке бывших жен и детей от предыдущих браков, чтобы сообщить: он болен и жить ему осталось недолго, поэтому последние месяцы он хочет провести с родными. Тогда экс-супруги и нынешняя жена олигарха начинают делить его еще не оставленное богатство. На самом деле Воронцов здоров, а болезнь придумал из корыстного интереса.

В то же время Катю пытается завоевать старший сын Воронцова — Миша (Михаил Сотников), баловень судьбы и ловелас. Он прикидывается прислугой олигарха. Однако сблизиться с девушкой пытается и настоящий работник особняка — Даня (Андрей Гальченко). В конце концов ей предстоит сделать выбор между двумя парнями.

Постепенно в доме Воронцова сплетается плотный клубок интриг, в них участвуют все подряд — и их многочисленная прислуга, которая со стороны наблюдает за жизнью богатых, и сами богатые, — настраивая родственников друг против друга и манипулируя окружающими.

В центре сюжета второго сезона останется девушка Катя (Полина Денисова), которая вынуждена работать горничной в доме олигарха Сергея Воронцова (Александр Самойленко). В первом сезоне не разрешился ни один из заявленных конфликтов, поэтому в продолжении сериала стоит ожидать как минимум развития сюжетных линий.

Прежде всего это касается неприятностей Кати, из-за которых она вынуждена скрываться. Кроме того, девушке предстоит выбрать, с кем она хочет быть — с сыном Воронцова Мишей (Михаил Сотников) или работником особняка Даней (Андрей Гальченко).

Еще одна интрига — какое дело пытается провернуть сам Воронцов.

«[Во втором сезоне] мы раскрываем одну из главных тайн первого сезона — почему Сергей распродает имущество своих бывших жен», — Марина Никольская.

Осложнится и ситуация вокруг второстепенных персонажей: многочисленной прислуги. Как отмечается на сайте телеканала «ТНТ», некоторые из них скрывают свои настоящие цели пребывания в особняке. Некоторым из богатых обитателей дома придется раскаяться в собственных поступках.

Кроме того, авторы намекнули на сценарные задумки, которые пока держатся в секрете. Например, Михаилу Сотникову пришлось учиться играть в большой теннис, а Серафиме Соловьевой (исполнительнице роли Ирины, жены Воронцова) — тренироваться на боксерском ринге.

«Не будем выдавать все тайны, но Серафима Соловьева в новом сезоне, думаю, очень удивит наших зрителей», — Марина Никольская, креативный продюсер сериала «Бедные смеются, богатые плачут».

Будет ли второй сезон последним, пока неясно. Однако создатели обещают, что в нем, как и в первом, будет 16 серий, в которых накал страстей выйдет на максимум.

Производство

В июне Полина Денисова, исполнительница главной роли, Москве, как и первый сезон. По сценарию действие разворачивается в особняке на Рублевке — в элитном районе к западу от Москвы, однако, где именно проходили съемки шоу, официально не сообщалось.

За производство второго сезона, как и первого, отвечает кинокомпания Good Story Media — она известна по таким проектам как «Реальные пацаны», «Воронины», «Восьмидесятые», «Мир! Дружба! Жвачка» и «Звоните ДиКаприо!»

Режиссерами продолжения «Бедные смеются, богатые плачут» также останутся Владислав Николаев, Анна Лобанова, Наталия Вагонова и Сергей Куваев. Изменений не претерпела и группа сценаристов: Марина Никольская, Анна Борисова, Алексей Малышев, Павел Суитин.

Актеры и роли

Ожидается, что во втором сезоне появятся все ключевые персонажи, и к ним Светлана Пермякова, она сыграет новую горничную в доме Воронцова и даже поможет его первой жене Елене (Алена Хмельницкая) в решении ее проблемы.

В касте второго сезона заявлен также Владимир Селиванов — звезда «Реальных пацанов». Он исполнит роль провинциального чиновника Никиты, который помогает Воронцову и пытается извлечь из этого личную выгоду. Еще одна новая героиня — пиарщица Жанна, ее Воронцов Наталья Рудова.

Актеры сериала «Бедные смеются, богатые плачут»

Кроме того, в шоу снимались Екатерина Стулова, блогер Саша Стоун (настоящее имя — Александр Зарубин), Владислав Ветров, Сергей Ланбамин, Павел Савинков и другие. Кроме профессиональных актеров, к касту сериала присоединятся и начинающие — двух новых героев, которые пополнят ряды обслуживающего персонала в доме Воронцова, отобрали на кастинге из 3,5 тысячи желающих.

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