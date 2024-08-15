В России выйдет черная комедия "Ненасытные люди" с Гордон-Левиттом

Кинокомпания "Парадиз" 12 сентября выпустит в российский прокат черную комедию "Ненасытные люди" (18+) режиссера Потси Пончироли.

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В главных ролях - номинант на премию "Золотой глобус", "Сатурн" и Премию Гильдии киноактеров - Джозеф Гордон-Левитт и номинантка на премию "Золотой глобус" и "Сатурн" - Лили Джеймс.

По сюжету двое бестолковых полицейских, приехав на вызов, случайно совершают двойное преступление: убивают хозяйку дома и, заметая следы, обворовывают дом - и на этом не останавливаются.

В ролях также: Трейси Лордс, Джои Лорен Эдамс, Тим Блейк Нельсон, Саймон Рекс, Химеш Патель, Узо Адуба, Нина Арианда, Джим Гэффиган и другие.