Вышел трейлер четвертого сезона "Убийств в одном здании" с Селеной Гомес

Hulu опубликовал трейлер четвертого сезона сериала "Убийства в одном здании".

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Сюжет разворачивается вокруг детективов-любителей Чарльза-Хейдена, Оливера и Мэйбел, которые отправляются в Лос-Анджелес, где об их подкасте снимают фильм. Параллельно с этим троица расследует новое убийство.

В ролях: Стив Мартин, Мартин Шорт, Селена Гомес, Мерил Стрип, Ева Лонгория, Зак Галифианакис, Юджин Леви и другие.

Премьера состоится 27 августа на Hulu.