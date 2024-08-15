Более 45 стран примут участие в Московской международной неделе кино

Представители 47 стран приедут в столицу для участия в Московской международной неделе кино, которая пройдет с 23 по 28 августа. Об этом журналистам сообщил руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

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«Наша миссия, с одной стороны, простая, с другой стороны, сложная, – сделать Москву на этот период, эту неделю, действительно городом кино. <…> В программу недели войдет большое количество мероприятий разного направления: это кинопоказы, это большая разносторонняя программа, это экскурсии, мастер-классы, и это все будет проходить на территории всего города. <…> К нам приезжают представители 47 стран, 130 представителей различных кинопроизводственных компаний, продюсерских компаний», – сказал Фурсин.

Московская международная неделя кино организована столичным департаментом культуры и Агентством креативных индустрий (АКИ) в рамках проекта мэра «Москва – город кино».