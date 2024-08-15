Вышел трейлер фильма "Любовь Советского Союза"

Сегодня, 15 августа, на пресс-конференции в преддверии Московской международной недели кино (ММНК) Константин Эрнст представил тизер-трейлер и тизер-постер фильма "Любовь Советского союза".

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Константин Эрнст, генеральный директор Первого канала, продюсер фильма, рассказал о нем подробнее:

"Действие нашей новой картины происходит по большей части в Москве 30-х годов. Столица сама по себе - это потрясающая локация для съемок, но Москва тех лет, она совершенно особенная. Авангардная, конструктивистская, легкая. Когда еще не пришло время тяжелого послевоенного ампира. В "Любви Советского Союза" мы показываем Москву влюбленными глазами. Собственно, многие объекты из тех 30-х годов сохранились и блестяще отреставрированы. Они послужили нам съемочной площадкой - Северный Речной вокзал, павильоны ВДНХ и др. Премьеру трейлера мы приурочили к Московской неделе кино, а премьера самого фильма "Любовь Советского Союза" состоится 7 ноября".

Слоган фильма "Ты веришь в жизнь после любви?". Краткий синопсис: это - фильм о поколении смелых и красивых, не заставших разрушений революции и хаоса гражданской войны, мечтавших построить новую жизнь, в которой не будет места смерти, а только невероятной любви, открывающей им путь к великим достижениям и открытиям. О подвигах и славе, предательстве и верности тех, кто был героями в небе и на земле, о времени безмерных испытаний, которые выпали на их недолгие, но яркие жизни. О женщине, которая была мечтой и настоящей любовью Советского Союза.

В ролях - Ангелина Стречина (Галина Коврова, актриса), Роман Васильев (Кирилл Туманов, драматург), Кирилл Кузнецов (Герой Советского Союза Анатолий Ковров, летчик-испытатель), Алена Бабенко (Клавдия, мать Галины) Игорь Петренко (Константин Георгиевич Павловский, генерал Армии), Ангелина Поплавская (Таисия Аграновская, актриса), Роман Мадянов (Кононыхин, начальник Главного управления театров), Владимир Виноградов (Арсеньев, главный режиссер театра), Александр Устюгов (Сталин), Софья Эрнст (Любовь Соколова, народная артистка Республики), Федор Федотов (Пашка Шпигель, актер) и другие.