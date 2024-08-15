В Уфе презентовали фильм о последствиях аборта «Мамино письмо»

Сохранить беременность или решится ее прервать - судьбоносный выбор, который всегда имеет последствия. О них и рассказывает художественно-документальный фильм "Мамино письмо", закрытый показ которого прошел в уфимском кинотеатре "Родина".

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"В России совершается от 500 тысяч до миллиона абортов в год. Фактически ежегодно мы теряем население города-миллионника. Поэтому можно сказать, что наш фильм о войне в тылу, о детоубийстве. Представьте себе, младенец в животе у матери, беззащитный, живой, не может сказать, чтобы его не убивали. Я встречал тех, кто решался на аборт. Несостоявшиеся родители потом всю жизнь носят в себе пустоту, черную дыру, которую ничем не заполнить, не заштопать. Об этих последствиях практически никто не говорит, а мы в этом кино рассказали", - отметил известный телеведущий, генеральный директор федерального телеканала "СПАС", продюсер Борис Корчевников.

По его словам, главная миссия фильма - повлиять на демографическую ситуацию в России, защитить жизни детей до рождения. И как минимум одну жизнь кинолента уже спасла. После ее просмотра планировавшая аборт молодая женщина решила оставить ребенка.

"Мамино письмо" рассказывает истории двух беременных женщин - матери и дочери, которые одновременно встают перед выбором - сохранить ребенка или прервать беременность. Обе в сложной ситуации из-за предательства мужчин и давления окружающих, но выбирают разные пути. Авторы фильма включили в него множество документальных вставок - комментарии психологов, адвокатов, врачей-гинекологов, священнослужителей, а также реальные истории женщин, которые делали этот выбор.

Как отметила председатель попечительского совета благотворительного фонда "Территория счастья" Каринэ Хабирова, когда женщины оказываются сложной ситуации, им необходимо консультация грамотных "правильных" психологов, которые смогут помочь им осознать значение и последствия своих поступков.

"Проблема в том, что не все психологи работают так, как показано в фильме: где специалист вынудила беременную женщину написать письмо своему нарождённому ребенку с объяснением, почему она решила от него избавиться. (Ред: Тем самым подтолкнув к решению оставить малыша)", - подчеркнула Каринэ Хабирова.

Замминистра здравоохранения Башкирии Татьяна Саубанова, которая начинала карьеру как акушер-гинеколог, неоднократно убеждалась: судьба наказывает женщин за необдуманные решения.

"Бывали случаи, когда в 40-45 лет женщина, ранее прервавшая вторую беременность из-за маленькой квартиры, потом теряла первого ребенка и затем боролась с бесплодием за возможность еще раз стать матерью. К сожалению, шрам, который оставляет необдуманное решение о прерывании беременности, остается в душе женщины на всю жизнь. Мы со всей нашей службой родовспоможения стараемся придумывать новые способы, как остановить женщину. И могу сказать: в государственных клиниках сегодня 40% пациенток, находящихся в ситуации репродуктивного выбора, решают сохранить беременность. К сожалению, в частных клиниках этот показатель лишь около 10%. Сейчас работаем над тем, чтобы наши технологии внедрялись в каждой частной клинике", - сказала Татьяна Саубанова.

Свою лепту вносят и православные и мусульманские священнослужители. Они ходят в женские консультации и беседуют с беременными женщинами.

"Мы идем туда, чтоб сохранить жизнь, - подчеркнул глава Башкортостанской митрополии Никон. - При этом в епархиях работают специальные дома, где помогают одиноким беременным женщинам."

Войсковой священник, руководитель православного военно-патриотического объединения "Александр Невский", протоерей Виктор Иванов считает, что начинать бороться за улучшение демографии надо с воспитания детей.