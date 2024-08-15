Опубликован новый отрывок из ремейка фильма «Ворон» с Биллом Скарсгардом

Кинокомпания Lionsgate опубликовала новый отрывок из ремейка фильма «Ворон» с Биллом Скарсгардом. В ролике главный герой неспешно идёт по коридору огромного театра и методично убивает своих врагов крайне жестокими способами.

© globallookpress

Видео доступно на YouTube-канале Lionsgate Movies. Права на видео принадлежат Lionsgate.

Напомним, ремейк культового фильма 1994 года расскажет о рок-музыканте Эрике Дрейвене, который жертвует собой ради возлюбленной, но возвращается в наш мир ради возмездия. Новую версию картины уже раскритиковали авторы оригинала из-за внешнего вида главного героя, больше напоминающего злодея, с которым и должен сразиться.

В кинотеатрах России лента выйдет одновременно со всем миром — 22 августа.