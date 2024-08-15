Вышел русский трейлер триллера «‎Тайна в ее глазах» с Дейзи Ридли

"Экспонента фильм" 27 февраля 2025 года выпустит триллер "Тайна в ее глазах" (Magpie - "Сорока") режиссера Сэма Йейтса.

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По сюжету после рождения второго ребенка Анетт бросила работу и переехала с детьми в пригород, чтобы ее муж Бен, именитый писатель, мог спокойно работать. Он часто надолго уезжает и, по слухам, изменяет ей.

Когда их старшая дочь начинает сниматься в фильме, Бен сопровождает ее на съемках и знакомится там со скандально известной звездой. Аннет замечает увлечение Бена и решает разыграть свою партию, где роль жертвы будет отведена совсем не ей.

В ролях: Дейзи Ридли, Матильда Лутц, Шазад Латиф, Алистер Петри и другие.