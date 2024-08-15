Cтартовали съемки комедии «Мы рожаем»‎

Онлайн-кинотеатр Okko совместно с "ДА продакшн" сообщили о начале съемок новой полнометражной комедии "Мы рожаем" режиссера Дмитрия Суворова.

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Сюжет разворачивается вокруг молодых соседей Ани и Димы. Между ними не было ничего общего. Аня сбежала от властных родителей, чтобы "покорить Москву" и доказать, что может стать успешной без их поддержки. Дима же застрял на попечении у родителей без шансов наладить личную жизнь - жить в одной квартире с причудами его папы и мамы не сможет ни одна нормальная девушка. Но одна случайная ночь и известная фраза "У вас будет ребёнок!" переворачивают их привычную жизнь с ног на голову. И это только начало непредсказуемого забега на дистанции длиной в 9 месяцев, которую предстоит преодолеть будущим родителям.

В ролях: Алина Алексеева, Кузьма Сапрыкин, Ян Цапник, Анастасия Панина, Анна Уколова, Сергей Степин, Сергей Чирков, Яна Левенцева, Никита Тарасов, Софья Зайка, Нидаль Абу Газале, Данила Якушев, Евгений Марченко, Kamazz.

В прокате с 14 февраля 2025 года.