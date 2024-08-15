Хоррору «Чужой: Ромул» прогнозируют старт в 75 миллионов долларов

Премьера фильма ужасов «Чужой: Ромул» совсем близка, поэтому журналисты начали делиться своими прогнозами об успехах картины. Аналитики предполагают, что лента соберёт в мировом прокате за первую неделю в районе $ 75 млн: $ 40 млн придётся на США, а оставшиеся $ 30 — на остальные страны.

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Однако подобные цифры для франшизы далеко не самые рекордные. К примеру, «Прометей» (2012 год) Ридли Скотта на старте заработал в США $ 51 млн.

Лента расскажет историю исследовательской станции «Ромул» корпорации «Вейланд-Ютани», заброшенной сотни лет назад. Группа из шести человек во главе с девушкой Рейн и её братом-андроидом Энди отправится в путешествие с целью добыть давно потерянное оборудование и нажиться на нём. К своему несчастью, им предстоит встретиться и сразиться с инопланетными созданиями — Чужими.

Премьера картины в мировом прокате состоится уже 16 августа.