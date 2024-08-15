Рецензия на фильм «Зачинщики» с Мэттом Деймоном и Кейси Аффлеком

На Apple TV+ вышла криминальная комедия «Зачинщики», в которой Мэтт Деймон и Кейси Аффлек изображают двух мужчин, которых нанимают для ограбления мэра Бостона, но все идет не по плану. Режиссером картины выступил автор «Идентификации Борна», «Мистера и миссис Смит» и «Грани будущего» Даг Лайман. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков рассказывает, что в этом фильме все-таки удается украсть Деймону и Аффлеку (спойлер: ваше сердечко).

© Кадр из трейлера фильма "Зачинщики"

В 2002 году молодые и потерянные Мэтт Деймон и Кейси Аффлек шатались по пустыне в экзистенциальной драме «Джерри» — первой части «трилогии о смерти» Гаса Ван Сента. И, поглощенные этим занятием, преимущественно молчали. Двадцать с лишним лет спустя настроение стало позвонче: уже не очень молодые, но все еще потерянные Деймон и Аффлек шарахаются по Бостону в криминальной комедии Дага Лаймана «Зачинщики», ленте, которая все-таки больше склоняется к жизни. И, что важнее, болтовне.

Лайман (раз уж мы заговорили, в 2002-м он выпустил на экраны «Идентификацию Борна» с Деймоном в главной роли, так что тут двойной реюнион) некоторое время назад, кажется, нащупал комфортный для себя темп и теперь отпускает по ленте за шесть месяцев — но с драматическими паузами в три-четыре года. В предыдущий раз это был дабл-фичер из романтического фильма-ограбления «Локдаун» (на старте несправедливо поруганный, а недавно и вовсе удаленный с платформы Max) и сомнительной антиутопии «Поступь хаоса». В этот — ремейк «Дома у дороги», для разнообразия встреченный довольно тепло, и вот, «Зачинщики», которым вовсю достается от прессы (Лайману в этом смысле вообще редко везет). Пока что перед фильмом маячит незавидная судьба «Локдауна», хотя достоин он примерно тех же почестей, что получает «Я не киллер» Ричарда Линклейтера.

Пускай тут нет «киллеровской» сценарной хирургичности, да и в принципе особых изысков (скромность бюджета не проходит бесследно), это один из самых уморительных фильмов года. Дуэт вялосуицидального Деймона и просто вялого Аффлека, зарекомендовавший себя более двух десятилетий назад, расцветает в бережных руках Лаймана. Отчасти фильм действительно близок «Локдауну», где расклеившуюся супружескую чету Энн Хэтэуэй и Чиветела Эджиофора спасают ковид и ограбление универмага «Харрэдс», — в «Зачинщиках» пара центральных актеров, как принято в бадди-муви, будто изображает сварливых супругов после многих лет брака (так что до «Мистера и миссис Смит» тоже, в общем, недалеко), и даже пускается в бега с психотерапевткой (звезда «Кита» Хонг Чау) под мышкой.

Незадолго до того, как Аффлек и Деймон бродили по пустыне, а последний еще отдельно булькал в Средиземном море, артисты уже предавались совместному хищению в особо крупном — в 2001 году вышла первая часть трилогии Стивена Содерберга о друзьях Оушена. В «Зачинщиках» Лайман пытается действовать и в соответствии с содерберговской методичкой, и вопреки ей. По словам самого режиссера, он хотел снять нечто вроде «анти-Оушена». Задумка скорее удалась — в том смысле, что это тоже ансамблевое кино (чудесные Рон Перлман, Тоби Джонс, Альфред Молина, Винг Рэймс, Майкл Стулбарг, Пол Уолтер Хаузер), но главные герои, которых нанимают обнести сейф бостонского мэра во время вечеринки по поводу его (предполагаемого) переизбрания, это люди с улицы, абсолютные профаны — со всеми вытекающими. По-настоящему же воровать в картине умеют только чиновники, причем у Лаймана это вроде как издержки профессии.