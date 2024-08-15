Рик и Морти, «Пока не родила» и Париж: что смотреть на неделе

С 15 по 22 августа на экраны выходит российская романтическая комедия «Выбери меня». На онлайн-платформах стартуют новый сезон сериала «Эмили в Париже», российский комедийный сериал «Пока не родила» и «Рик и Морти: Аниме». Каждый четверг NEWS.ru рассказывает о главных премьерах недели.

© Кадр из трейлера фильма "Эмили в Париже"

«Выбери меня»

Премьера: 15 августа

Где смотреть: в кинотеатрах

В ролях: Анастасия Уколова, Анна Ардова, Кузьма Сапрыкин, Николай Добрынин, Шамиль Мухамедов, Людмила Чиркова, Сергей Фролов, Вера Вольт.

Зачем смотреть: летняя романтическая комедия о трудном любовном выборе.

Главная героиня фильма Аня (Анастасия Уколова) влюблена в Олега (Кузьма Сапрыкин) и готовится к свадьбе, однако не спешит рассказывать родственникам, так как, боясь осуждения и неодобрения матери (Анна Ардова), скрывает от них эти отношения. Однажды мать героини приезжает к ней в гости и едва не застает влюбленных вместе — Олег успевает спрятаться. Родственница напоминает дочери о предстоящем юбилее бабушки и просит ее немедленно собирать вещи в деревню. Аня и Олег договариваются, что признаются во всем на празднике.

Не зная об отношениях дочери, мать активно сватает ей соседа. По сюжету Ане предстоит определиться, кого из двух женихов выбрать. Она хочет показать заботливой матери, что способна самостоятельно принимать решения и брать на себя ответственность за свою жизнь.

«Эмили в Париже»: четвертый сезон

Премьера: 15 августа

Где смотреть: Netflix

В ролях: Лили Коллинз, Эшли Пак, Филиппин Леруа-Больё, Сэмюэл Арнольд, Брюно Гуэри, Лукас Браво, Камилль Раза, Люсьен Лависконт, Уильям Абади, Кевин Диас.

Зачем смотреть: новый сезон комедийного сериала о наивной американке, которая переворачивает вверх дном модную индустрию Парижа.

В финале третьего сезона Камилла увидела, как Габриэль выражал свою признательность Эмили за помощь в получении звезды Мишлен. Опьяненный успехом он решил сделать Камилле предложение. Однако в разгар церемонии она неожиданно заявила, что не может выйти за него замуж, так как она знала о его чувствах к Эмили и намеренно начала с ним встречаться.

По словам Камиллы, с первого дня знакомства у американки и Габриэля возникли особые отношения. После этих слов бойфренд Эмили Алфи решил расстаться с главной героиней, покинул мероприятие, напоследок посоветовав ей начать отношения с Габриэлем. Эмили всерьез задумалась об этом и осознала, что ее чувства к другу не угасли. Габриэлю пришлось признаться: он решил жениться, так как Камилла была беременна.

Руководительница Эмили Сильви сталкивается с собственными трудностями. В элитном маркетинговом агентстве Agence Grateau, в котором работает главная героиня, происходят кадровые перестановки. Подруга Эмили Минди вместе со своей музыкальной группой готовится к выступлению на Евровидении.

«Рик и Морти: Аниме»

Премьера: 16 августа

Где смотреть: Max

В ролях: Ёхэи Тадано (Рик Санчес), Кэисукэ Тиба (Морти Смит), Манабу Мурадзи (Джерри Смит), Акиха Мацуи (Саммер Смит) и Дзюн Ириэ (Бет Смит).

Зачем смотреть: спин-офф популярной научно-фантастической комедии в жанре аниме от японских студий Studio Deen, Sola Entertainment и Telecom Animation Film.

В основе сюжета лежат приключения семьи Смитов, в частности эксцентричного ученого и самурая Рика Санчеса, а также его внуков — 14-летнего Морти и 17-летней Саммер. Их родители, Джерри и Бет Смит (дочка Рика), выступают против их авантюр.

В мультивселенной существуют различные версии персонажей (например, очкарик-геноцидщик и президент Морти Смит), отличающиеся личностными чертами в зависимости от измерения. К путешествиям Рика и Морти часто присоединяются Саммер, Джерри и Бет, которые не поддерживают эксцентричное поведение деда. Перемещаясь по временным петлям и разным вселенным, семья постоянно попадает в разнообразные гротескные ситуации, из которых им приходится выбираться не только самим, но также вытаскивать Рика и Морти.

«Пока не родила»

Премьера: 19 августа

Где смотреть: ТНТ

В ролях: Ангелина Загребина, Евгения Капралова, Иван Охлобыстин, Екатерина Стулова, Татьяна Орлова, Арсений Сергеев, Егор Кенжаметов, Кирилл Плетнёв, Татьяна Мухина, Алена Ким.

Зачем смотреть: комедийный сериал о суррогатном материнстве с Охлобыстиным и Загребиной.

Бездетная пара (Иван Охлобыстин и Екатерина Стулова) стремятся стать родителями, но сталкиваются с проблемами зачатия. В результате они решают обратиться к услугам суррогатной матери. Ею случайно становится 18-летняя Кира (Ангелина Загребина), семья которой живет в нищете и рискует остаться без крыши над головой.

Пытаясь спасти родственников от выселения из квартиры, Кира проворачивает хитроумную схему, жертвой которой в итоге становится сама. В клинике по экстракорпоральному оплодотворению ей подсаживают эмбрион богатой бездетной пары, который был предназначен для другой суррогатной матери.

В итоге она становится перед выбором: прервать нежелательную беременность и лишить заказчиков последнего шанса на малыша или же родить ребенка, распрощавшись со свободой и мечтой стать художником.